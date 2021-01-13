نشرة الفن .. حمزة نمرة يطرح أغنيتين جديدتين من ألبومه ... سوستة البنطلون دليل براءة احمد سعد

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يطرح المطرب حمزة نمرة أغنيتين جديدين من ألبومه الجديد اليوم الذي طرح أكثر من نصفه منذ أيام قليلة. وكانت حققت أحدث أغنية من ألبومه وهى بعنوان "فاضي شوية" لـ حمزة نمرة، نجاحًا كبيرًا منذ طرحها، إذ حصدت 14 مليونا و645 ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كشف الفنان أحمد سعد عن وجود أصدقاء سوء يريدون انفصاله عن خطيبته علياء البسيوني. وقال الفنان أحمد سعد، خلال لقائه فى برنامج "صبايا الخير"، إن أحد الأشخاص أرسل صورة لخطيبته مر عليها 3 سنوات. وأضاف أن هذا الشخص قال لها إنه كان يسهر فى أحد الأماكن بعد مغادرته فى تلك الليلة، ولكن استطاع أن يكشف لها الحقيقة عن طريق سوستة البنطلون الذى كان يرتديه، والتي لم تكن موجودة فى الصورة التى أرسلت لها.

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لـ تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". و ظهرت ياسمين في الصورة بإطلالة جذابة مما لفت انتباه متابعيها. و علقت بشرى على صورتها قائلة :" قمر و لو لابسه خيش حتي و دمك خفيف و لذيذة "