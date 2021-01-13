وعلقت نهى العمروسي على الصورة قائلة: "مش عارفة أشكركم إزاي على دعواتكم اللي من القلب، حتي وأنتم بتهنوني بعيد ميلادي حاسة بفرحة قلوبكم ليّا أنا وبنتي".
وأضافت: "الحقيقة إن أحلى هدية عيد ميلاد جاتلي في حياتي كانت من ربنا، لإنه رجع لي بنتي في حضني تاني، الحمد والشكر لله بلا حدود".
يذكر أن النيابة العامة كانت قد قررت منذ أيام إخلاء سبيل نازلي مصطفى كريم ابنة الفنانة نهى العمروسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة فيرمونت".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور لابنة نهى العمروسي بعد إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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