بإطلالة أنيقة .. نسرين طافش تثير مواقع التواصل

أثارت النجمة نسرين طافش مواقع النوصل الإجتماعي بعد نشرها مجموعة من الصور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ". وظهرت نسرين طافش في الصور وهي ترتدي ملابس رياضية . نسرين طافش ، شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "الوجه الآخر" الذي تم عرضه على شاشة cbc، وهو من بطولة ماجد المصرى، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر، وعماد رشاد، وكارولين عزمي، ومهند حسني، قصة ماجد المصري، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، وإنتاج سنرجي.

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