رانيا يوسف ومحمد ثروت وحسن شاكوش في ليلة الخميس

يستضيف برنامج "ليلة الخميس" في حلقة هذا الأسبوع الفنانين رانيا يوسف ومحمد ثروت والكابتن مجدي عبد الغني والمطرب الشعبي حسن شاكوش، في حوارات كوميدية ساخرة، ويتخلل الحلقة مجموعة مُختارة من الأغاني المميزة.
يجمع البرنامج خلال حلقاته الأسبوعية نُخبه من النجوم في حوارات ومُناقشات جريئة وغير تقليدية تكشف الكثير من القصص والكواليس في أجواء من الترفيه الراقي في سهرات أسبوعية شيقة.
يذكر أن برنامج "ليلة الخميس" يتم عرضه على قناة "MBC مصر" كل خميس الساعة 11:00 مساءً، وتُعرض هذه الحلقة الخميس 14 يناير 2021.
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