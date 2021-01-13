تامر حبيب يثير الجدل بعد رسالته لملك الموت

أثار السيناريست تامر حبيب ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الرسالة التي وجهها لملك الموت عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك " ما بين مؤيدين ومعارضين لما كتبه ولكن البعض أكد أن حالته النفسية سيئة بسبب كثرة حالات الوفاة .

الجدير بالذكر نشر السيناريست تامر حبيب رسالة غامضة من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب تامر حبيب: "على فكرة الكلب لما بيهوهو ماحدش بيرد عليه، مع الاعتذار للكلاب، عشان أنا بصراحة لما كلبي بيهوهو بارد عليه علشان هو كلب متربي ومحترم وفي حاله ونيته صافية ونضيفة".

وكتب السيناريست تامر حبيب رسالة غريبة من خلال صفحته الشخصية على "فيسبوك"، حيث وجهها إلى ملك الموت، وبدأ رسالته بـ "أستاذ عزرائيل" ليثر بعدها دهشة الكثيرين من متابعيه لأول وهلة.

وعبر السيناريست تامر حبيب خلال رسالته إلى ملك الموت عن مدى حزنه من توالي تلقي الأخبار الصادمة في الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن الفنان الكبير هادى الجيار توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى الهرم، منذ يومين، كما سبقه بيوم واحد وفاة المايسترو والكبير خالد فؤاد.