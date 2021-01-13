اليوم.. حمزة نمرة يطرح أغنيتين جديدتين عبر"يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب جمزة نمرة، لطرح أغنيتين جديدتين من ألبومه الغنائي"مولود سنة 80" وذلك مساء اليوم في تمام الساعة السابعة.الأغنية الأولى تحمل عنوان"أحكيلك خوفي" وهي من كلمات عمر طاهر، أما الأغنية الثانية تحمل اسم"معلش".

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.

