فن ومشاهير

اليوم.. حمزة نمرة يطرح أغنيتين جديدتين عبر"يوتيوب"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب جمزة نمرة، لطرح أغنيتين جديدتين من ألبومه الغنائي"مولود سنة 80" وذلك مساء اليوم في تمام الساعة السابعة.
الأغنية الأولى تحمل عنوان"أحكيلك خوفي" وهي من كلمات عمر طاهر، أما الأغنية الثانية تحمل اسم"معلش".

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا