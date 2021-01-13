غدا.. منال الصيفي ضيفة إنجي علي في "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل المخرجة منال الصيفي غداً الخميس ضيفة الإعلامية إنچي علي في برنامج "أسرار النجوم".

وروجت إنجي علي للحلقة ونشرت صورة تجمعهم عبر حسابها بإنستجرام وكتبت : انتظرونا يوم الخميس مع المخرجه منال الصيفي في اسرار النجوم مخرجه صنعتها الايام ، تتلمذت على ايدي الكبار يوسف شاهين وداوود عبدالسيد وخيري بشاره وكمان والدها مخرج الروائع العظيم حسن الصيفي ، اللي ورثت عنه المهنة عشان تبدع وتضيف وتخلق لنفسها مساحتها الخاصه في عوالم الابداع .

وتابعت قولها : قدمت ف السينما افلام ناجحه زي الحياه منتهى اللذه والمش مهندس حسن وطلت علينا السنادي بتجربه جديده ومغامره مختلفه في احدث مسلسل رعب مصري "جمال الحريم" .. المخرجه منال الصيفي.

وتعد آخر أعمال منال الصيفي مسلسل "جمال الحريم" من الأعمال المميزة والمختلفة، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، حازم سمير، ايهاب فهمى، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهرا، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا، ويذاع على قناة ام بى سي 4 فى الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

