يوسف نوفل رئيسا فخريًا للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مجلس إدارة النقابة العامة لإتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر الدكتور الكبير علاء عبد الهادى، عن اختيار الناقد الدكتور يوسف نوفل، رئيسًا فخريًا للنقابة، ضمن من كانوا مرشحين لهذا التكريم، وفاء لما قدمه من ومنجز أكاديمى وبحثى وثقافى فى رحلته العلمية والأكاديمية والثقافية الطويلة.

والنقابة العامة لإتحاد كتاب مصر قد سنت تقليدًا جديدًا بتكريم مبدع من مبدعيها الكبار لمنحه الرئاسة الفخرية للنقابة لمدة عام، تقديرًا لرموز مصر الثقافية، وتكريمًا لرحلة عطاء هذه الرموز، وقد كان أديب مصر الكبير هو أول رئيس شرفى للاتحاد، ومن الرؤساء الفخريين العلامة الدكتور حسين نصار، والأديب الكبير صنع الله إبراهيم، والأديب الكبير بهاء طاهر، والعلامة محمد عونى عبد الرؤوف، وسوف تقام احتفالية حين تسمح الظروف بذلك لتسليمه درع النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وقد وجه الدكتور يوسف نوفل شكر للشاعر الدكتور علاء عبد الهادى رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وأعضاء مجلس الإدارة، كما عبر عن وافر شكره للرئيس الشرفى السابق للنقابة عونى عبد الرؤوف.

الناقد والدكتور يوسف نوفل "1 أكتوبر 1938 م" أديب وناقد وشاعر مصرى، يعتبر من أبرز الشخصيات في النقد العربي الأدبي الحديث، التحق بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة سنة 1961 وحصل على الليسانس سنة 1964، وعلى الماجستير 1969، ودكتوراه الدراسات الأدبية (الأدب العربي) 1973 وموضوع الأطروحة عن "محمد عبد الحليم عبد الله"، وحصل على درجة "أستاذ" سنة 1985.

تولى عدة مناصب منها عميد مؤسس لكلية التربية ببور سعيد سنة 1986 – 1988م، كما أسس أقسام اللغة العربية بكليات التربية بأربع محافظات بجامعة قناة السويس، ورئيس أقسام اللغة العربية فى: كلية البنات، وكليات التربية بقناة السويس، والتربية بالرياض بالسعودية، والآداب بالإمارات.