استمرار عرض فيلم بين الجنة والأرض في سينما زاوية للأسبوع السادس

القاهرة - محمد ابراهيم - للأسبوع السادس على التوالي، يستمر عرض الفيلم الروائي بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار في سينما زاوية، وذلك استجابة للإقبال الجماهيري على الفيلم، وكانت عروضه قد بدأت في مطلع شهر ديسمبر من العام الماضي.

الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تمامًا، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسمبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

مواعيد عرض فيلم بين الجنة والأرض في سينما زاوية

الأربعاء 13 1 الساعة 3:30 مساءً

الخميس 141 الساعة 12:30 مساءً

الجمعة 151 الساعة 9:30 مساءً

السبت 161 الساعة 12:30 مساءً

الإثنين 181 الساعة 12:30 مساءً