مروة ناجي تطرح برومو "والله ما تحدي"

طرحت الفنانة مروة ناجى برومو أغنية "والله ماتحدى" للنجم تامر حسنى على حسابها الرسمية "فيس بوك"، الأغنية إعادة توزيعها وتصويرها عن طريق الموزع حسام سعيد، والمخرج محمد حسن أوكا. من ناحية أخرى طرحت مروة ناجى مؤخرا أغنية تحمل اسم "عايشة بيك" على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات هانى عبد الرحمن، وألحان محمد صبرى، وتوزيع محمد شفيق، وتولى إخراج الكليب أحمد جريزمان، على يوتيوب.

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