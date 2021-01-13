شارك الفنان محمد أنور جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس تصوير مسلسله إسعاف يونس. وظهر محمد انور صورة له مع محمد عبد الرحمن وعلق عليها قائلا: "شرفني ونورني النجم #محمد_عبدالرحمن ضيف شرف الحلقة التاسعة من مسلسل #إسعاف_يونس كده نزل ٩ حلقات من المسلسل وانتظروا الحلقة والأخيرة بكرة حصريًا علي watch it". "إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات. تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف. مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من كواليس إسعاف يونس.. أحدث ظهور لمحمد أنور وتوتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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