أحمد زاهر يشارك متابعيه بصور من مسلسل "لؤلؤ"

شارك الفنان أحمد زاهر صور جديدة له من مسلسله الجديد "لؤلؤ"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
يظهر أحمد زاهر ببدلة باللون الرمادي، مرتدي من اسفلها قميص باللون الأزرق، مع ساعة أنيقة باللون الأسود في معصمه الأيسر.
وعلق أحمد زاهر علي الصور كاتبًا: "منك لله يا نهال ...ربنا ياخدك يا داليا .... وحشتيني يا لؤلؤ ".
وجائت أبرز التعليقات من الفنانة هايدي كرم كاتبة: "يا حرااااام .... اعراض المنتصف بدات تظهر عليك جامد ".
وتفاعل معه العديد من متابعيه كالأتي:
برنس – أشيك واحد – بحبك يا فنان
مسلسل "لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان وملك أحمد زاهر.
في إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.
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