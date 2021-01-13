استعراض المكنون التراثي والثقافي بمحافظة الداخلية

نـزوى – من سالم بن عبدالله السالمي

استعراضا لجهود وزارة التراث والسياحة في الحفاظ على المعالم التراثية والأثرية وتوثيقها بمحافظة الداخلية استقبل سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري بمكتبه أمس سعادة المهندس إبراهيم بن سعيد الخروصي وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة ومكتب محافظ الداخلية واستعراض جهود وزارة التراث والسياحة في الحفاظ على المعالم التراثية والأثرية وتوثيقها والحديث عن الأعمال التكاملية في الجانب البلدي ومدى تجاوب المؤسسات ذات العلاقة في تسهيل الإجراءات بما يحفظ هوية المعالم الأثرية والتاريخية كما تم استعراض المكنون التراثي والثقافي والشواهد التاريخية الذي تتميز به محافظة الداخلية وقد تم التأكيد على أهميّة الاستفادة من المواقع التراثية من خلال طرحها للاستثمار للشركات المحلية وتحويلها إلى وجهات سياحية للزوار بما يتماشى مع مكوناتها وطابعها المعماري التقليدي بهدف توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وإيجاد منافذ لبيع منتجات الحرفيين إلى جانب تعظيم الفوائد للمجتمع المحلي كما تم التطرق الى المواقع الأثرية المسجلة في قائمة التراث العالمي في السلطنة وتدارس الحلول المناسبة للتعديات والتحديات التي تواجهها تلك المواقع في الوقت الحالي.

كما تعرف سعادة الشيخ محافظ الداخلية على خطط الوزارة في ترميم القلاع والحصون والمواقع الأثرية والحارات القديمة في محافظة الداخلية مطالبا سعادته بأهمية توفير بيانات إحصائية توضح المواقع الأثرية بمختلف قرى ومناطق ولايات محافظة الداخلية للاستعانة بها في رسم خطط المحافظة إلى جانب تشكيل فريق عمل يعنى بدراسة المواقع الأثرية بولاية بهلاء من بينها واحة بهلاء الأثرية يمثلون مختلف المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

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