الكشف عن تفاصيل البطولة الوطنية الخامسة للمناظرات

في ثقافة وفنون 13 يناير,2021

مسقط ـ “الوطن” :

كشف المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمركز مناظرات عمان بمدينة سندان الصناعية بحلبان عن تفاصيل البطولة الوطنية الخامسة للمناظرات والتي تنظمها المديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع مركز مناظرات عمان، حيث تهدف المناظرات الى نشر ثقافة الحوار والتناظر بين الشباب ، وتطوير أساليب التناظر وصياغة سياسات مسؤولة قادرة على الارتقاء بوعي الشباب.

شارك في المؤتمر سالم المفضلي من المديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب وناصر الهنائي رئيس اللجنة الرئيسية للبطولة الوطنية الخامسة للمناظرات، وشهاب السالمي نائب رئيس اللجنة الرئيسية للبطولة الوطنية الخامسة للمناظرات، والدكتورة رشا الرحبية رئيسة قسم البطولات بمركز مناظرات عمان، بحضور عدد من الصحفيين من مختلف وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.

وقال ناصر الهنائي، رئيس اللجنة الرئيسية للبطولة الوطنية للمناظرات في المؤتمر الصحفي بأن البطولة هي حدث سنوي يتجدد خلاله تعزيز أواصر التواصل والترابط بين الشباب بما يسهم في تطوير ثقافة الحوار لديهم وينمي البنى الذهنية والطاقات الإبداعية الفكرية للشباب العماني على نحو يثري الثقافة العامة لديهم ويؤصل في دواخلهم قيم الحوار وتهدف البطولة إلى تعريف الشباب بأساليب التفكير المختلفة ومهارات الإقناع وفنون الخطابة التي يجب أن يتمتع بها الشباب.

أضاف (الهنائي) : سيشارك في البطولة الوطنية الخامسة للمناظرات طلبة المدارس، والجامعات والكليات بالإضافة إلى الأندية الرياضية والمعاهد الصحية والمهنية، حيث تتواكب مجالات البطولة في حلتها الجديدة مع رؤية عمان 2040 ومتطلبات المستقبل. وستتناول البطولة مجالات عدة منها : مجال الذكاء الصناعي ، التنمية الاجتماعية والبيئة، والصحة، والتعليم، والثقافة ومجال الصناعة والتعدين.

وقال شهاب السالمي نائب رئيس اللجنة الرئيسية للبطولة خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل البطولة والية تنفيذها: سينفذ الجزء الأكبر من البطولة في هذه النسخة تماشياً مع جائحة كوفيد 19 بنظام الاتصال عن بعد “افتراضياً” ، بدءاً بالتصفيات الأولية خلال فبراير 2021 ، وانتهاء بالنهائيات في مارس 2021 ، وستقام البطولة على مرحلتين تتخلها برامج تدريبية، وبتصفيات أولية وتصفيات نهائية، وستجرى التصفيات الأولية داخلياً بالمحافظات عن طريق المديريات التعليمية لفئة المدارس وسيصل 11 فريقا للتصفيات النهائية ، اما بالنسبة للجامعات والأندية ستجرى افتراضياً حسب توزيع محدد للمحافظات بأيام محددة وسيصل 20 فريقا للتصفيات النهائية.

وعن المسار الزمني للبطولة قال السالمي : ستقام قرعة البطولة في 26 يناير الجاري، وسيتم حصر الفرق المشاركة وإعلان الجدول الزمني للدورات التدريبية افتراضياً للمحكمين والمدربين والمتناظرين حسب المحافظات، وتبدأ مرحلة التصفيات في 9 فبراير المقبل بالمحافظات حسب محطات مختلفة، محطتان في كل أسبوع، على أن تقام افتراضيا عبر منصة زووم، كما تبدأ التصفيات النهائية قي 8 مارس المقبل لفئتي المدارس والجامعات افتراضيا، وتقام خلال أسبوع واحد في يومين منفصلين على أن يتأهل فريقان عن كل فئة، وسيقام نهائي البطولة في 16 مارس المقبل يجمع الفريقين المتأهلين عن كل فئة، حيث يقام واقعياً وبحضور ممثلي الجهات المشاركة والمختصين.