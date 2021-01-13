هيثمُ المَجْد

سيف بن عبد الله بن سنان الهنائي

بورِكْتَ سَعْيًا أيُّها السُّلطانُ

عَهْداً سَتَرْقى لِلْعُلا الأوطانُ

قابوسُ قَدْ شادَ البناءَ بعزمِهِ

فتوطَّدَتْ في دارِنا الأركانُ

خمسونَ عاماً بالنَّماءِ تَجَسَّدَتْ

حتى تسامَتْ في الرَّخاءِ عُمانُ

واليومُ عهدُكَ هيثمُ المجْدِ الذي

شهِدَتْ لَهُ الأحداثُ والأزمانُ

بالعَزْمِ والإصرارِ يَمضي جاهِداً

والعَدْلُ في مِنهاجِهِ العُنوانُ

فَأَتى بِتَجديدٍ يُواكِبُ حِقْبَةً

فيها تجَلَّتْ حِكْمَةٌ وَبيانُ

سَنَّ القَوانينَ التي مِنْ شَأْنِها

أنْ يَرْتقي الإنسانُ والعُمْرانُ

عامٌ مِنَ التَّجديدِ يُشْعِلُ فِكْرَهُ

النُّورُ مِنْ آفاقِهِ مُزْدانُ

العَزْمُ في سُلطانِنا مُتَوَقِّدٌ

مِنْ عَزمِهِ يَتَفَجَّرُ البُركانُ

كونوا لَهُ سَنَداً بِكُلِّ أمانَةٍ

أنْتُمْ لَهُ الأنْصارُ والأَعْوانُ

فَجَلالةُ السلطانِ رَمْزُ شُموخِنا

وَجَلالُهُ عِنْدَ الجميعِ مُصانُ

واللهُ نسألُ أنْ يديمَ بِمَنِّهِ

النَّصْرَ والتَّمكينَ يا رحمنُ

تَبْقى عُمانُ عظيمَةً وكَريمَةً

وحضارةً تَزهو بِها الأزمانُ

وَشِعارُنا المَغْروسُ في أذْهانِنا

اللهُ والأوطانُ والسُّلطانُ

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