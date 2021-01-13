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بتعليق كوميدي.. أحمد زاهر يشارك صورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

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القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد زاهر صورة من كواليس تصويره مسلسل "لؤلؤ" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "زاهر" تعليقا على الصورة قائلا: "منك لله يا نهال...ربنا ياخدك يا داليا.... وحشتيني يا لؤلؤ... طارق_نصار مسلسل_لؤلؤ".

ومسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولة المسلسل أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان وملك أحمد زاهروسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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