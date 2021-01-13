راجح داوود يكشف لـ دوت الخليج سر تعاونه مع المخرج داوود عبد السيد

كشف الموسيقار الكبير راجح داوود عن سبب تكرار تعاونه مع المخرج الكبير داوود عبدالسيد، قائلا إنه على الرغم من قلة أعمال "عبد السيد" إلا أنه يحب العمل معه وبينهم كيميا خاصة.



ولفت إلى أن "عبد السيد" يرى أنني متعاون ومن الممكن أن أضيف له في أعماله لذلك احب التواجد معه.



وقال الموسيقار الكبير راجح داوود في تصريحات لـ دوت الخليج إنه ليس مختفيا عن الساحة الفنية، مؤكدا أنه متواجد ويقدم حفلات دائما، ويسوق لها جماهيريا من خلال الأماكن التى أعقد فيها الحفلات سواء كانت في الأوبرا أو غيرها.



وأوضح أنه لايطمح في المستقبل سوى في تقديم أعمال جيدة وتنال إعجاب الجمهور.



يعد الموسيقار راجح داوود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.



كما حصل الموسيقار الكبير راجح داوود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.