اتبسطت جدا بالحلقة.. محمد عبد الرحمن يهنئ محمد أنور على مسلسل إسعاف يونس

حرص الفنان محمد عبد الرحمن على تهنئة الفنان محمد أنور بنجاح مسلسل إسعاف يونس.



ونشر صورة لهما سويا من العمل الذي يظهر فيه كضيف شرف وكتب:" ألف مبروك لاخويا النجم محمد نور مسلسل إسعاف يونس اتبسطت جدًا بالحلقة ودايمًا ناجح ومكسر الدنيا".



وكان قد شارك الفنان محمد أنور جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس تصوير مسلسله إسعاف يونس.



وظهر محمد انور صورة له مع محمد عبد الرحمن وعلق عليها قائلا: "شرفني ونورني النجم #محمد_عبدالرحمن ضيف شرف الحلقة التاسعة من مسلسل #إسعاف_يونس ، كده نزل ٩ حلقات من المسلسل وانتظروا الحلقة والأخيرة بكرة حصريًا علي watch it".



"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات، تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.



مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

