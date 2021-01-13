شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، تغريدة تستعيد بها ذكريات من البومها "مختلف"، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر".
ونشرت أحلام الشامسي صورة للألبوم، كتبت عليها : "حبيبي جيت بأشكيلك تجيني أو انا أجيلك.. انا مابي نهار الناس انا مجنونة في ليلك.. انا قلبك انا ذاتك انا اصدق كلمة في شفاتك.. انا وان كنت ما تدري احبك موت وحياتك.. مختلف ما احد مثلك ولا بعدك ولا قبلك".
وتفاعل معها العديد من متابعيها، معلقين لها مدي حبهم لتلك الأغنية، وتعلقهم بها، مادحين صوتها الجميل في هذا الألبوم الذي صدر منذ عدة اعوام.
"مختلف" هو البوم غنائي للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، تم صدوره عام 2000.
وعلى صعيد آخر، سبق وأن طمأنت الفنانة أحلام، جمهورها، بعد خضوعها لتجربة الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.
وغردت أحلام عبر "تويتر"، قائلة: "مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لكوفيد 19، الحمد لله كل شيء ممتاز وأنا مرتاحة جدًا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائمًا، أسأل الله أن ينفع به الإنسانية جميعًا".
وكانت أحلام نشرت فيديو لها لحظة أخذ اللقاح وكتبت: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الإمارات وقيادتها الرشيدة وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت المطربة الإماراتية أحلام أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حبيبي جيت بشكيلك.. أحلام تستعيد ذكرياتها مع متابعيها بهذه الكلمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.