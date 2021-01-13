الإعلان التشويقي لـ"محمد رمضان" يثير الجدل عبر "تويتر"

القاهرة - محمد ابراهيم - Advertisements

تصدر هاشتاج "محمد رمضان"، قائمة تريندات موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد أن نشر الفنان محمد رمضان صورة له من كواليس المسلسل الجديد "موسي"حيث ظهر الفنان وهو يرتدي زي "سايس خيول ويمسك بلجام حصان".

كما أنه علق على الصورة عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي قائلا:" ملحمة رمضان ثقة في الله نجاح.

فيما علق الجمهور على الإعلان التشويقي للمسلسل قائلين:" طبعا هتطلع فقير وغلبان واخر المسلسل هتبقي انت صاحب الخيول ومعلم كبير"، فيما رفض البعض العمل قبل عرضه قائلا:" لن اتابع عمل لشخص يتقرب من نجوم الكيان الصهيوني".