محمد عبدالرحمن يهنئ صديقه محمد أنور على مسلسل "إسعاف يونس"

القاهرة - محمد ابراهيم - هنأ الفنان محمد عبدالرحمن صديقه الفنان محمد أنور على مسلسله الجديد "إسعاف يونس" ، وذلك بعد مشاركته كضيف شرف في المسلسل.

ونشر محمد عبدالرحمن صورة تجمعهما من كواليس المسلسل عبر حسابه بموقع إنستجرام وكتب : الف مبرروك لأخويا النجم محمد أنور ، مسلسل أسعاف يونس ، انبسطت جدا بالحلقة وديما ناجح ومكسر الدنيا.. شوفوا الحلقة والمسلسل كامل علي واتش ات.

يشار أن مسلسل إسعاف بونس ، وتعتمد أحداث المسلسل على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عدد كبير من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

والجدير ذكره أن أعمال محمد عبدالرحمن فيلم "الخطة العايمة" وتدور أحداث الفيلم في قالب أكشن كوميدي، حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك، ومع تتابع الأحداث تقع العديد في المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

