بصورة من صندوق الذكريات.. مجدي الهواري يستعيد ذكريات فيلم "الناظر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص المخرج مجدي الهواري على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

واستعاد مجدي الهواري ذكريات فيلم "الناظر" ، وشارك جمهوره بصورة من كواليس الفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر بالصورة الفنان الراحل علاء الدين وحسن حسنى ومحمد سعد وأحمد حلمى من كواليس الفيلم.

وعلق على الصورة وكتب : من البوم الذكريات المشهد ده تم اعادة تصويره اكتر من ١٧ مرة بسبب ضحك علاء وبعدها كريزة ضحك مننا جميعًا ولمدة نص ساعة بسبب افيه حسن حسني لما قال جرا ايه يالمبي ماتلمب نفسك شوية، وطلع عفوي وعلي الهوا في التصوير..الله يرحمك ياعلاء وياعم حسن، حسن حسني، علاء ولي الدين، محمد سعد، احمد حلمي، فيلم الناظر، وكفي ثاني افلامى".

