قدمت أوراق الهجرة.. تغريدة وائل كافوري تثير الجدل في لبنان

أثار الفنان وائل كافوري الجدل حول هجرته من لبنان بعد تغريده نشرها على حسابه بتويتر منذ فترة وجاء فيها "لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة الليرة مش قـد الأُجرة خـزّقـت وراق العِـملِـة و قدَّمت وراق الهُجرة".



ودعم الجمهور وائل كافوري وطلبوا منه بعد تغريدته بأن لايفكر في هذا الأمر، وان يظل بلبنان لأنها بلده ويحبونه.



ومن وقتها ظلت الشائعات تثار حول قيام وائل كافوري بتحضير أوراقه للهجره، ولكن نفت تقارير صحفية هذا الأمر وأكدوا أنه لايفكر في الرحيل من لبنان.



ومؤخرا أحتفل بعيد الإستقلال بلبنان ونشر أغنية لبنان ياقطعة سما التى غناها الراحل وديع الصافي، ولكن وائل قدمها بصوته.



حتى الأن لم يخرج وائل كافوري ويرد على الجدل المثار سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهذا يدعنا نتسائل هل يترك بالفعل وائل كافوري لبنان؟