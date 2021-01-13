6 نجوم لفتوا الأنظار برومانسيتهم مؤخراً .. بسمة بوسيل ترقص مع تامر حسني بعد أزمتها مع زينة

بعيداً عن أزمات الكورونا والاحزان المتتالية في الوسط الفني بسبب وفيات عدد من الفنانين واقاربهم، يعيش عددا من النجوم لحظات رومانسية مميزة حيث شاركوا الجمهور بعدد من اللقطات الدافئة لهم في أحدث ظهور لهم، فيما كان بارزا ظهور بسمة بوسيل وهي ترقص مع زوجها تامر حسني بإنسجام تام وسعادة وذلك بعد أزمة هجومها على زميلتها الفنانة زينة.

بسمة بوسيل ترقص بإنسجام تام مع تامر حسني

الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل ظهرت بفيديو متداول مع زوجها تامر حسني وهي ترقص بإنسجام برفقته وسط مجموعة من اصدقائهما على وقع أغنية المسلسل الإسبانى "la casa de papel" الشهيرة "bella ciao"، وظهرا الثنائي بلحظات رومانسية مرحة تؤكد عودة علاقتهما الى طبيعتها بعد ازمة انفصالهما قبل حوالي أسابيع ماضية.

ويأتي الفيديو ايضا بعد ايام من هجوم بسمة بوسيل على الفنانة زينة بدون أن تسميها حيث كتبت بسمة بوسيل في منشور لها على ستوري انستغرام :"لن يتزوجكي.. روحي إركني بلاش شو عن طريق ناس نص كم" مضيفة :"حاولت أحط أغنية تعرفي تفهميها علشان الجهل"، وأرفقت بالرسالة أغنية من المهرجانات.

واعتبر تصريح بسمة ردا على تصريح زينة الذي وجهت فيه بشكل مبطن انتقادا لبسمة بوسيل في احد البرامج حيث علقت على خلاف الأولى مع زوجها تامر حسني بالقول بأن والدها ووالدتها لم يكن أحد يعرف بخلافاتهما وتعلمت منهما الحفاظ على عدم خروج المشاكل إلى العلن، واعتبر البعض انها كانت تقصد بسمة بوسيل.

نجوم بلقطات رومانسية مع شركاء حياتهم

خلال هذا الأسبوع ايضا لفت العديد من ثنائيات النجوم الأنظار برومانسيتهم وبينهم الفنانة كندة علوش التي ظهرت بلقطة مميزة مع زوجها الفنان عمرو يوسف.

واطلت الفنانة درة التونسية وهي تتنزه برفقة زوجها رجل الاعمال هاني سعد، كذلك نشرت زوجة وائل جسار صورة دافئة برفقته على انستغرام، والتحقت بهما الفنانة هبة مجدي التي شاركت متابعيها بصور حديثة لها مع زوجها.