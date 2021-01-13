ظافر العابدين بملامح متغيرة بأحدث نيو لوك له ..هل بدا شبيهاً بـ كاظم الساهر

ظافر العابدين بملامح متغيرة بأحدث نيو لوك له، فالنجم التونسي فاجأ متابعيه بصورة متداولة له عبر السوشيال ميديا بأحدث ظهور له بدا فيها بملامح مختلفة عن اطلالاته السابقة حيث قام بحلاقة شعره واعتماد الشعر الطويل، إلا ان الجمهور اصيبوا بالحيرة في ملامحها فشبهه الكثيرين بالنجم كاظم الساهر بينما اتجه البعض في تشبيههم له بالفنان جورج وسوف.

ظافر العابدين بقصّة شعر تجعله شبيه كاظم الساهر

النجم التونسي ظافر العابدين أثار حيرة المتابعين على السوشيال ميديا بأحدث صور متداولة له حيث ظن البعض للوهلة الأولى بأنه النجم العراقي كاظم الساهر خاصة مع اعتماده تسريحة شعر مماثلة للأخير والذي يشتهر بها دائما منذ سنوات، وهي قصة الشعر القصير مع الغرة المنسدلة قليلا على الجبين.

وتساءل الجمهور عن سبب اتجاه ظافر العابدين نحو هذه التسريحة الجديدة متخليا عن تسريحة شعره الأكثر طولاً، ففسروا الأمر بإستعداده لدور جديد في عمل فني مرتقب قريباً، بينما لفت آخرون بأن ظافر العابدين تحولت ملامحه الى مزيج بين كاظم الساهر وبين جورج وسوف.

احدث نشاطات ظافر العابدين الفنية

على صعيد فني، ينتظر ظافر العابدين طرح أحدث أفلامه في دور العرض السينمائية "العنكبوت" الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد السقا، كما يعيش نجاحاً مع مواصلة عرض الجزء الثاني من مسلسله اللبناني "عروس بيروت" الذي يتم عرضه حاليا ويحظى بنسبة تفاعل ملفتة.

ظافر العابدين أعلن كذلك عن استعداده للمشاركة في فيلم أجنبي خلال الفترة المقبلة بدون ان يتحدث عن التفاصيل، كاشفا بأنه لن يشارك خلال الموسم الرمضاني المقبل في أي عمل درامي لإنشغاله بتصوير مشاهده في الفيلم الاجنبي.