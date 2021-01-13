فيديو هاني سعد يفاجئ زوجته درة بالاحتفال بعيد ميلادها الـ41 وهدية خاصة من أصدقائها

درة الفنانة التونسية تحتفل اليوم الموافق 13 يناير بعيد ميلادها الـ41، حيث يعد عيدها الأول الذي تحتفل به بعد زواجها من المهندس ورجل الأعمال هاني سعد، الذي أقيم قبل أشهر قليلة.

مفاجأة هاني سعد لـ درة في عيد ميلادها الـ41

هاني سعد حرص على مفاجأة زوجته درة في عيد ميلادها باحتفال مميز، حيث استعرضت الأخيرة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، جانب من الاحتفال والهدايا التي أحضرها لها وكعكة عيد الميلاد، وعلقت على الصور والفيديوهات التي نشرتها وقالت: "أجمل مفاجأة في حياتي، ربنا يخليك ليا".

النجوم يفاجئون درة في عيد ميلادها

كما حرص هاني سعد على مفاجأتها بتقديم مقطع فيديو يضم العديد من تهاني أصدقائها بالوسط الفني الذين تمنوا لها السعادة في عامها الجديد، ومن بينهم الفنانة جومانا مراد وهند عبد الحليم وسلمى أبو ضيف وشام الذهبي والسيناريست تامر حبيب وليلى علوي وبشرى وشريف رمزي ونجلاء بدر وعمر الشناوي وعدد كبير من أصدقائها الآخرين.

رد فعل الفنانة درة على احتفال زوجها بأول عيد ميلاد لها بعد الزواج

وعبرت درة التونسية عن مدى سعادتها الشديدة بمفاجأة زوجها لها وعلقت على الفيديو وقالت: "كلام الدنيا كله مش هيقدر يعبّر عن إحساسي وسعادتي، ربنا يخليك ليّا".

وكانت درة احتفلت في شهر نوفمبر الماضي بزواجها من هاني سعد في حفل زفاف أقيم بمدينة الجونة المصرية وسط حضور عدد كبير من أصدقائها ومن بينهم آسر ياسين وبشرى وأحمد السقا ويسرا وإلهام شاهين وشريف رمزي وخالد الصاوي وغيرهم.

في سياق آخر كانت درة قد قدمت مؤخراً قصة في مسلسل "إلا أنا" بعنوان "من أول السطر"، والتي تعتبر أول أعمالها بعد الزواج، ونشرت رسالة حول دورها في المسلسل والانتقادات التي تعرضت لها وقالت: "شكرا لكل زملائي والقائمين على العمل خلف وأمام الكاميرا ولكل الذين أشادوا بالمسلسل وأهنئهم على نسبة المشاهدة العالية التي حققناها، وكل الأسف للذين لم يعجبهم المسلسل كقصة أو أدائي فيه، أنا حاولت أن أقدم شخصية سلمى كما تخيلتها وحسيتها وفقا لرؤيا المخرج والمؤلفة وأن أقدم شيئا مختلفا ولكن قد أكون توفقت أو لم أوفّق هذه المرّة كما يرى البعض ورغم قسوة بعض التعليقات او ربما عدم فهم البعض الآخر لطبيعة الشخصية، وأوعد محبّيني أن أقدّم الأفضل في المرة القادمة".