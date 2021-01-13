فيفي عبده تعلق بطريقة غير متوقعة على أنباء تدهور حالتها الصحية ونقلها للعناية المركزة : "خمسة وخميسة"

فيفي عبده النجمة المصرية مازالت أخبار مرضها تقلق الجمهور على تطورات حالتها الصحية، حيث إنها حرصت على طمأنة المتابعين على حالتها مؤخرًا عقب انتشار أنباء عن دخولها المستشفى والعناية المركزة.

فيفي عبده ترد على أنباء دخولها العناية المركزة

فيفي عبده طمأنت الجمهور على حالتها الصحية ونفت ما تردد عن تدهور حالتها الصحية ونشرت صورة حديثة لها عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وأكدت خلالها أنها بصحة جيدة وليست في المستشفى كما يدعي البعض.

وعلقت فيفي عبده على الصورة بطرافتها المعتادة قائلة: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله خمسة وخميسة عليكي يا فوفو أه والله العمر مش بعزقة، أنا برد على اللي بيقول أنا في الانعاش، بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمنى لك على فكرة".

فيفي عبده تنعي من توفوا بسبب "كورونا"

كذلك نشرت مقطع فيديو طمأنت الجمهور من خلاله على صحتها إضافة إلى نعيها كل من توفوا الفترة الماضية بفيروس كورونا، من زملائها، متمنية ألا يتعرض أي شخص لهذا المرض، قائلة: "عايزة اقول ربنا يشفي كل الناس اللي عندها كورونا ويارب ميجيش

لحد كورونا والله يرحم اللي ماتوا بكورونا". سبب وعكة فيفي عبده الصحية

الجدير بالذكر أن فيفي عبده قد كشفت في مقطع فيديو سابق نشرته عبر حسابها على انستجرام، أن السبب في وعكتها الصحية هو أنها تم حقنها ببعض الفيتامينات ولكن بشكل خاطئ، حيث لمست الحقنة أحد الأعصاب، وأوضحت النجمة المصرية أنها تتلقى العلاج حاليًا من أجل إسترجاع الإحساس للعصب المتضرر.

ولفتت فيفي إلى أنها تتلقى علاج خاص بالأعصاب تتلقاه في الفترة الحالية، وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية وأكدت أنها لازالت بخير وتتلقى العلاج اللازم، كما اعتذرت على عدم ظهورها في مداخلات بالبرامج التلفزيونية خاصة وأن مواعيد نومها باتت متغيرة بسبب العلاج الذي تتلقاه.