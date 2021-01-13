"تزوجت سرًا وأنكرت ابنها وانفصلت بسبب الخيانة".. فيديو سماح أنور تكشف أسرارًا من حياتها الصعبة

القاهرة- سما جابر الأربعاء,13 كانون الثاني (يناير) 2021 - 16:46
سماح أنور الفنانة المصرية حلت ضيفة على برنامج "it's show time" الذي يعرض على قناة cbc وتقدمه الإعلامية هبة الأباصيري، وتحدثت عن حياتها الخاصة التي أثارت الجدل منذ سنوات وسبب إخفاء زواجها وإنجابها لفترة.
سبب إخفاء سماح أنور زواجها
سماح أنور أكدت أنها أخفت خبر زواجها منذ حوالي 25 عامًا بناء على رغبة والديها اللذان عبرا عن قلقهما وقتها من أن إعلان الزواج قد يتسبب في تعطل مشوارها الفني ويؤثر على نجاحها الكبير الذي حققته في تلك الفترة، إضافة إلى توقعاتهم بأن الزيجة لن تدوم طويلًا.
وأوضحت سماح أنور أن فكرة إعلان الحمل لم تكن مفضلة لدى أسرتها، وأوضحت أن الخيانة كانت سبب انفصالها عن والد ابنها أدهم، ولفتت إلى أنها لم تواجهه حينها وقررت الانفصال.
تفاصيل اعتراف سماح أنور بإنجابها
وعن إخفائها إنجاب طفلها أدهم عن المحيطين بها، والجمهور، قالت سماح إنه كان بسبب أيضًا والديها ومحاولة إرضائهما، وهو ما جعلها تنكر وجوده في حياتها وتؤكد أنها تبنت طفلا لفترة من الزمن ثم قررت إعلان الأمر بعد ذلك في حوار مصور مع الإعلامي محمود سعد الذي صدم أيضًا بتصريحاتها ونشبت بينهما أزمة بعد صداقتهما الوطيدة، كونه لم يكن يعلم الأمر من البداية.
مرض سماح أنور وقصة ارتباطها بسمير صبري
وعن شائعات ارتباطها بالفنان القدير سمير صبري، أوضحت سماح أنور الأمر وأكدت أنه مجرد صديقها وأستاذها وأن كل ما أشيع حول علاقتهما غير صحيح بالمرة.
وأكدت أنها تعرضت لصعوبات جديدة على المستوى الصحي أيضًا، وأكدت أنها خضعت لأكثر من 40 عملية جراحية بسبب حادث كبير تعرضت له، لكنها قضت فترة المرض باتخاذ الدورات التدريبية والدراسة، لافتة إلى أنها لم تكن تعلم أنها قد تتحرك مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية سماح أنور كان مشاركتها في مسلسل "بدل الحدوتة 3" وتحديدًا قصة "مزرعة البطاطس" التي لعب بطولتها كل من دنيا سمير غانم وهشام ماجد وسمير غانم ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة وغيرهم والمسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال، وعرض في رمضان 2019.
أعداد مجلة دوت الخليج
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