فيديو نجل خالد سامي عن صحة والده : حالته حرجة ويحتاج لجراحة عاجلة

خالد سامي الفنان السعودي الكبير أثار قلق الجمهور على حالته الصحية خلال الساعات الماضية، بعد الانتكاسة التي تعرض لها بعد مرور فترة على استقرار حالته الصحية، ثم دخوله مجددًا إلى غرفة العناية المركزة.

تفاصيل الحالة الصحية لخالد سامي

تركي نجل الفنان خالد سامي كشف عن تفاصيل الوضع الصحي لوالده بعد دخول العناية المركزة، وذلك من خلال تسجيل صوتي لبرنامج "MBC Trending" الذي يعرض عبر شاشة MBC 4، وقال إن والده حالته غير مستقرة حتى الآن.

ولفت إلى أن الفنان خالد سامي تعرض لتجمع المياه بشكل كبير في جسده، تسبب في إصابته بتشنجات وضيق شديد في التنفس، وهو ما تسبب في نقله إلى العناية المركزة في حالة حرجة، موضحًا أنه يحتاج إلى عملية جراحية في الكلى بشكل عاجل.

نجل خالد سامي يطالب الجمهور بمواصلة الدعاء لوالده

وقبل ساعات كتب تركي خالد سامي عبر حسابه على تويتر وطالب الجمهور بالدعاء، فقال: "السلام عليكم، لاتزال حالة والدي حرجة وغير مستقرة للآن، يارب تعدي هالأزمة على خير أملي كبير بالله سبحانه وماراح افقد الأمل ابدًا بستمر ادعي وانتظر، مقدر اطمنكم عن حالته لأني شخصيًا مو متطمن وخايف، لكن ما خاب من قال يارب".

وحرص عدد من النجوم على الدعاء للفنان القدير، ومن بينهم خالد الراجح المنتج والمؤلف السعودي الذي نشر صورة تجمعه بالفنان خالد سامي وتمنى له الشفاء العاجل بعد تدهور وضعه الصحي في الساعات الماضية، فكتب خالد الراجح عبر حسابه على "انستجرام": "أتمنى الشفاء العاجل للفنان الكبير خالد سامي بعد انتكاس حالته اليوم الاثنين، وباذن الله يعود بالسلامة، ونراه بافضل حال يارب"، بينما ساندت كذلك الفنانة السعودية أفنان فؤاد الفنان الكبير ونشرت تغريدة قالت فيها: "الله يشفيه ويعافيه ويطمنكم عليه يارب"، وكان العديد من أصدقاء الفنان خالد سامي قد أعادوا نشر تغريدات نجله وطالبوا بالدعاء له.

تفاصيل الأزمة الصحية لخالد سامي

الجدير بالذكر أن خالد سامي وجه رسالة للجمهور بعد خضوعه لعملية جراحية في الأشهر الماضية، ونشر أول فيديو له بعد جراحة زراعة الكبد في بداية شهر يناير الجاري وطمأن من خلاله الجمهور على حالته الصحية والنفسية، وظهر الفنان السعودي في الفيديو بحالة معنوية عالية بجانب زوجته، وأكد إنه في فترة نقاهة واستجمام في منزله بعد عملية زراعة الكبد وما شهدتها من تدهور حالته الصحية العام الماضي.

وقال خالد سامي في رسالته: "الحمد والشكر والفضل والمنة لله رب العالمين ابتديت استرد صحتي وعافيتي، وإن شاء الله عما قريب هكون بكامل الصحة والعافية، بعد الاستجمام اللي بسويه أنا وأم المعارك زوجتي، إن شاء الله هاخد فترة نقاهة ونرجع نتقابل ونتواجه ونضحك وننبسط، وإن شاء الله لا يحرمني منكم ويخليني لكم"، وكان من المقرر أن يخضع الفنان خالد سامي لعملية جراحية جديدة في الشهور المقبلة بسبب إصابته بالفشل الكلوي.