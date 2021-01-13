فن ومشاهير

بالبرنص..إليسا تبهر متابعيها عبر "إنستجرام"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة إليسا صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إليسا بالبرنص، ميك أب صاخب، وأبهرت متابعيها بهذه الإطلالة، وكتبت تعليقا قائله: "صباح الخير".

وطرحت إليسا مؤخرا أغنية "صاحبة رأي" والتي حققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا