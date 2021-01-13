اشرف عبد الباقي يستعيد ذكريات شبابه مع جمهوره

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أشرف عبد الباقي، جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات ال"إنستجرام".

وظهر أشرف في هذه الصورة وهو يركب على موتوسكيل ويسير به في الشارع نهاراً، وارتدى بنطلون وقميص اسود اللون وعلق على الصورة قائلاً :" 1994" ، نالا الصورة على إعجاب الجميع .

يذكر ان آخر أعمال "عبد الباقي " مسرحية اللوكندة بطولته هو وكلاً من ، حمدي الميرغني، ويزو، إبرام سمير، نورهان منصور ،أحمد الطماني، علي حمدي، وائل العوني، مريم البحراوي، ياسمين سمير، أميرة حافظ، محمد حسن، محمد بطاوي، أحمد فرج، ميدرونا، أحمد فتحي، محمد ناجي جدو، أحمد أشرف، مصطفى سعيد، مصطفى حمزة، محمد عصام، شريف حسني، وهى من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وديكور محمود سامي، وتصميم وإضاءة مصطفى عز الدين، وكلمات أيمن بهجت قمر، وملابس هالة زهوي، وموسيقى أحمد الموجي، ومخرجين منفذين سامح عبد السلام ومصطفى حسن، ومدير الفرقة رشدي سلامة، وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقي، الإشراف العام عمرو كمال.

يستعد النجم أشرف عبد الباقى لعرض مسرحية"اللوكاندة"، على قناة dmc ومنصة WATCH iT، من إنتاج سينرجي وفكرة وإخراج أشرف عبد الباقى، وهى سيت كوم مسرحي من حلقات متصلة منفصلة، تدور أحداثها حول أسرة تتعرض لمواقف كوميدية عديدة فيما بينهم، بسبب "اللوكاندة" التي يتشاركون في ملكيتها، وتختلف طباع كل منهم عن الآخر.