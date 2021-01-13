عزة مصطفى تنعى ماجدة أبو هيف: "الأستاذة الجميلة نجمة من نجوم ماسبيرو" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الإعلامية عزة مصطفى، الإعلامية ماجدة أبو هيف التي وافتها المنية الثلاثاء.

وأشادت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، بمهنية الإعلامية الراحلة: «نجمة من نجوم ماسبيرو المدرسة الأصلية».

وأضافت أن من حسن حظها أنها بدأت حياتها المهنية على يد «الأستاذة الجميلة»، متابعة: «ماجدة أبو هيف من المذيعات الجمال على المستوى الإنساني والمهني».

