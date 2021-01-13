فن ومشاهير

عزة مصطفى تنعى ماجدة أبو هيف: "الأستاذة الجميلة نجمة من نجوم ماسبيرو" (فيديو)

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الإعلامية عزة مصطفى، الإعلامية ماجدة أبو هيف التي وافتها المنية الثلاثاء.

وأشادت عزة مصطفى، خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، بمهنية الإعلامية الراحلة: «نجمة من نجوم ماسبيرو المدرسة الأصلية».

وأضافت أن من حسن حظها أنها بدأت حياتها المهنية على يد «الأستاذة الجميلة»، متابعة: «ماجدة أبو هيف من المذيعات الجمال على المستوى الإنساني والمهني».

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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