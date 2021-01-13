محمد حماقي يحصل على أرباح بنت الجيران حتي الآن.. تعرف على التفاصيل!

القاهرة - محمد ابراهيم - فجر طارق أسامة، الشهير بزيزو آر سي سي، مدير قنوات الفنانين ومالك حقوق الطبع والنشر لمعظم أغاني المهرجانات على موقع "يوتيوب" مفاجأة بشأن أرباح مطربي المهرجانات على موقع الفيديوهات الأشهر في العالم.

وقال زيزو، في بيان صحفي، إن الفنانين لا يحصلون على مبالغ كبيرة وخيالية كما يتخيل البعض بفعل مشاهدات قنواتهم بموقع "يوتيوب"، والأمر الآن أصبح معقداً بسبب أن معظم أغاني المهرجانات بها ألحان مسروقة وهذا يؤثر على الأرباح، نتيجة أن مالك اللحن يخاطب البارتنر الذي يملك حقوقه بأخذ الأرباح.

وأضاف: "مثلاً مهرجان بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال أرباحه بالكامل ذهبت لنجوم ريكورد، وهي الجهة المنتجة لأغنية حاجة مستخبية للفنان محمد حماقي، التي تم استخدام لحنها في المهرجان، وبالتالي لم يستفد شاكوش أو عمر كمال بأرباح الأغنية، إلا المالك الأصلي لحقوق الطبع والنشر وهي نجوم ريكورد" .