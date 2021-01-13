تامر حسني يتصدر تريند تويتر عقب حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد

وافتتح حفل كأس العالم لكرة اليد، بعدد من الرقصات والتي تشبه الحضارات المصرية القديمة وبحضور مروان موسى.

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان تامر حسني، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ووذلك عقب بدء حفل افتتاح كأس العالم لكرة اليد من ذتاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

امير السيد

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