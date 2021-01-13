وتقول كلمات الأغنية: الشمس والروح والنيل.. والأرض اللى تكفى وتشيل.. ده براح للقى ملايين على غنوة وأعلام فوق طايرين.. ارفع أيدك عالى.. قاعد ليه تعالالى رج الأرض بصوت عالى.. خلى العالم يشفوك.. غنى غنى وقول يا غنى غنوة للحياة، يلا بينا دى لغة واحدة بنا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أغنية مونديال اليد.. ارفع إيدك لـ تامر حسنى تتخطى 2 مليون مشاهدة .. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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