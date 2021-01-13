بعد تعافيها من كورونا .. أبرز رسائل نجوم الفن لـ يسرا

أعلنت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تماثلها الشفاء من فيروس كورونا.

وعلقت قائلة: "الحمد لله دائما وأبدًا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع "

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم التهانى للفنانة يسرا بعد تعافيها نرصد ابرزها فى السطور التالية..

هانى رمزى

وجه الفنان هانى رمزى ، رسالة إلى النجمة يسرا ، بعد تعافيها من فيروس كورونا علي حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام ".

ونشر هانى رمزى، صورة جديدة للفنانة يسرا و علق قائلا :" الف حمدا لله على السلامه يا حبيبة الكل وربنا يتمم شفاء كل مريض يارب #يسرا".

هيفاء وهبى

نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورة للفنانة يسرا و ذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام ".

و علقت هيفاء علي الصورة قائلة :" الحمدالله علي سلامتك يا قلبي "

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد صورة جديدة مع الفنانة يسرا و ذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا عبر خاصية استوري من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

و علق علي الصورة قائلا :حمدلله علي السلامة يا غالية اوي

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها مع الفنانة يسرا و ذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام ".

و علقت هنا علي الصورة قائلة :" الف حمدلله علي سلامتك يا احلي سيڤا ".

أبو

وجه الفنان أبو ، رسالة إلى النجمة يسرا ، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام ".

ونشر المطرب أبو، صورة جديدة له مع الفنانة يسرا و علق قائلا :"الف حمدا لله علي سلامتك يا حبيبة الملايين".