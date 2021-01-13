محمد عبد الرحمن مهنئا "أنور" بمسلسل إسعاف يونس: ألف مبروك لأخويا النجم

شارك الفنان محمد عبد الرحمن جمهوره بعدة صور جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس تصوير مسلسله إسعاف يونس.

وظهر محمد عبد الرحمن برفقة محمد انور وعلق عليها قائلا: "ألف مبروك لاخويا النجم #محمد_أنور مسلسل #إسعاف_يونس اتبسطت جدًا بالحلقة ودايمًا ناجح ومكسر الدنيا شوفوا المسلسل".

"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.