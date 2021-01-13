كشف الناقد السينمائي محمود قاسم أن الأفضل في سينما2020 التي شهدت العديد من الأزمات ابرزها انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على العالم ككل.
وقال محمود قاسم لصدي البلد أن السينما في عام 2920 تأثرت سلبيا بالظروف التي أحاطت بها ولذلك السينما لم تكن أفضل حالا من الأعوام السابقة وبرغم من ذلك هناك بعض الأعمال الجديدة التي عرضت في العام الماضى أبرزها فيلم صندوق الدنيا وهو افضل فيلم في عام 2020 وأعتبر ان الفنان خالد النبوى هو افضل ممثل عن فيلم يوم وليلة.
ويعد فيلم صندوق الدنيا بطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف وصلاح عبد الله وأحمد كمال وباسم سمرة وتأليف وإخراج عماد البهات.
وشارك الفنان خالد النبوى في فيلم يوم وليلة كل من أحمد الفيشاوي ودرة وإخراج أيمن مكرم
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناقد سينمائي لـ دوت الخليج: صندوق الدنيا وخالد النبوى الأفضل فى سينما 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.