ناقد سينمائي لـ دوت الخليج: صندوق الدنيا وخالد النبوى الأفضل فى سينما 2020

كشف الناقد السينمائي محمود قاسم أن الأفضل في سينما2020 التي شهدت العديد من الأزمات ابرزها انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على العالم ككل.



وقال محمود قاسم لصدي البلد أن السينما في عام 2920 تأثرت سلبيا بالظروف التي أحاطت بها ولذلك السينما لم تكن أفضل حالا من الأعوام السابقة وبرغم من ذلك هناك بعض الأعمال الجديدة التي عرضت في العام الماضى أبرزها فيلم صندوق الدنيا وهو افضل فيلم في عام 2020 وأعتبر ان الفنان خالد النبوى هو افضل ممثل عن فيلم يوم وليلة.



ويعد فيلم صندوق الدنيا بطولة خالد الصاوي ورانيا يوسف وصلاح عبد الله وأحمد كمال وباسم سمرة وتأليف وإخراج عماد البهات.



وشارك الفنان خالد النبوى في فيلم يوم وليلة كل من أحمد الفيشاوي ودرة وإخراج أيمن مكرم