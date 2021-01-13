أشرف عبد الباقى يستعيد كواليس أفلامه منذ 1994

نشر الفنان اشرف عبد الباقي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
و ظهر أشرف عبد الباقى فى الصورة من أفلامه القديمة مستعيدًا ذكرياتها وعلق قائلا:"1994".
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا وعلقوا كالتالى:
-بنحبك يا نجم
- ايام زمان
يستعد النجم أشرف عبدالباقي من خلال شركته الإنتاجية وورك شوب، لإطلاق أولى افلام الاكشن كوميدي "عكشن"، الذي سيطرح في الأسواق بداية من يوم الجمعة المقبل في السابعة مساء عبر قناة "وورك شوب" بموقع اليوتيوب و فايسبوك.
عكشن هي اول سلسلة ڤيديوهات قصيرة وتحمل طابع الأكشن كوميدي مجانًا علي السوشيال ميديا.
افلام "عكشن" من بطولة أحمد الشربيني، محمود ناجي "جدو"، ملك ياسر، و نانسي علم الدين ومجموعة أخرى من الفنانين، وهو من اخراج الاكشن محمود طاحون، تأليف وكتابة وليد الهندي وعيسي جمال الدين.
وهو فكرة و إخراج يوسف مرزوق، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني والإعلامي لـ أشرف عبدالباقي
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