فستان كت.. مريم أوزرلى تستعرض جمالها بإطلالة ساحرة.. شاهد

حرصت الممثلة التركية مريم أوزرلي على مشاركة متابعيها مجموعة من الصورة الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة .

وظهرت مريم أوزرلي وهي ترتدي فستان كت طويل باللون الأسود من الدانتيل، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وتركت مريم اوزرلي شعرها القصير والذهبي منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة وجمال ملامحها.

واضافت مريم اوزرلي بعض اللمسات الناعمة من المكياج؛ حيث أبرزت جمال عينيها بالآي شادو والماسكرا، م وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

مريم أوزرلي، ولدت في ألمانيا عام 1983، وهى إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني