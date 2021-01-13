بجاكيت فرو.. فيفي عبده: اسكوز مي جود نايت سويت دريمز

نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتظهر فيفي عبده في الصورة مرتدية جاكيت ازرق مزود بفرو باللون الاخضر، مع طاقية ونظارة شمس باللون الاسود، تاركة شعرها الطويل منسدلًا علي كتفها.

وعلقت فيفي عبده علي الصورة قائلة: "اسكوز ميييي جود نايت سويت دريمز".

وتفاعل مع الصورة الكثير من متابعي فيفي عبده، وجاءت أبرز التعليقات كالأتي:

جميلة – حمد الله علي السلامة – ديما منورة

كانت الفنانة فيفي عبده نشرت مقطع فيديو قصير عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وهي على سرير غرفتها، موجهة رسالة إلى متابعيها ومحبيها، تطمئنهم على شائعة دخولها العناية المركزة .

وقالت فيفي عبده: "يا جماعة بسم الله ما شاء الله ، الله اكبر خمسة و خميسة عليك يا فوفو اة والله العمر مش بعزقة انا برد علي بيقول اني في الانعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني و ما تمني لك علي فكرة".