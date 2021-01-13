مى عمر تحتل المركز الـ 7 على تريند يوتيوب بأغنية "إن جيت للحق".. فيديو

تصدر اغنية "ان جيت للحق" والتى تقدمها الفنانة مى عمر ضمن احداث مسلسل "لؤلؤ" تريند اليوتيوب واحتلت التريند الـ7 ،وحققت الاغنية اكثر من مليون مشاهدة

وشهدت أحداث الحلقة ظهور خاص للفنان أكرم حسني وهو يجسد دور الموسيقار أشرف جبنة والذي قدم مع لؤلؤ "مي عمر" وصلة غنائية في حفلها وسط حضور جماهيري كبير

مسلسل "لؤلؤ" قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، ويشارك في بطولته مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان وملك أحمد زاهر.

وفي إطار من الدراما، يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها.