بالبنط العريض لحسين الجسمى تحقق 400 مليون مشاهدة.. فيديو

حققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، حوالي 400 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي، لتحقق رقم قياسي جديد. تقول كلمات الأغنية «حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد». «حبيبي خدها ومني ليك .. مشتريك آه مشتريك .. فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك .. لو انا هوصفك اوصف ايه .. عُقد فُل ابيض وفيه .. قلب بيدلدق حنان .. مِـلكي بقى وانا أدرى بيه .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد».

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، إن المجلس الأعلى للثقافة يمنح عددا من الجوائز مثل جائزة الدولة التقديرية والتفوق التشجيعية وجائزة النيل. وتابع زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المساء مع قصواء" على فضائية "TEN "، :"هناك جائزة أخرى جديدة تم استحداثها منذ عدة سنوات وهي جائزة النيل للمبدعين العرب، لمن يثروا الحياة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي وتم ترشيح الفنان حسين الجسمي لهذه الجائزة. ولفت إلى أن ترشيح الجسمي لهذه الجائزة يأتي تقديرًا لدوره العظيم الذي لعبه في الحياة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي، وما قدمه من خدمات جليلة لمصر تحديدًا من روائع خدم بها القضايا الهامة، مشيرا إلي أن هناك جهات أخرى ترشح اسما ترى فيه الأجدر بهذه الجائزة هذا العام، في عدة مجالات وهي الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

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