بجاكيت أصفر.. هنادى مهنى فى أحدث ظهور على السوشيال ميديا.. شاهد

نشرت الفنانة هنادى مهنى صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هنادى مهنا مرتدية جاكيت باللون الأصفر، أسفله تيشيرت باللون الأبيض، تاركة شعرها منسدلا علش اكتافها، معتمدة علي لوك ميك اب خفيف ورقيق.

وعلقت هنادى مهنى علي الصورة كاتبة: "فرح".

وتفاعل معها الكثير من متابعها معلقين لها كالاتي:

ايه الحلاوة دي – قمر – منورة يا احلي فنانة

يذكر أن هنادى مهنى شاركت في مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

العمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادى مهنى أكثر من 17 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها عبر "يوتيوب".

وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، والحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.