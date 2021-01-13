مصير مشاهد الراحل هادي الجيار فى مسلسل الاختيار 2

كشف مصدر من داخل مسلسل الإختيار 2 لـ دوت الخليج أنهم سيكتفون بمشاهد العمل التى صورها الفنان الراحل هادي الجيار، وسينهوها بوفاته، وأكدوا أنهم لن يستعينوا بممثل جديد.



وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.



وأضاف بيتر ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن موضوع الحلقات سيكون من احداث سنة 2012 بزاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020 .



وأوضح بيتر ميمي، أن عمل هذه المسلسلات ليس له علاقة بفكرة المكسب والخسارة والربح من وراء العمل ولكننا نتحدث ونعمل علي مشروع وطني للأجيال القادمة حتى تعرف تاريخ وطننا، مؤكدا أن الانتاج والمعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون أقوى من الجزء الأول.



يذكر أن الفنان هادي الجيار رحل عن عالمنا منذ أيام عن عمر ناهز الـ 70 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.