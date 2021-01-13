حمدي الميرغني برفقة مصطفى خاطر في أحدث ظهور ويعلق :" عشرة العمر وصديق المشوار"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحرص الفنان حمدي الميرغني التفاعل مع جمهوره ومحبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

ونشر الميرغني منذ قليل صورة تجمعه بصديقه الفنان مصطفى خاطر وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق على الصورة وكتب : عشرة العمر وصديق المشوار.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال الفنان حمدي الميرغني الدرامية مسلسل"اتنين في الصندوق"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، وهو ﺗﺄﻟﻴﻒ لؤي السيد، ﺇﺧﺮاﺝ محمد مصطفى، بطولة محمد أسامة "أوس أوس"، بيومي فؤاد، إنتصار، حجاج عبدالعظيم، محمود البزاوي.