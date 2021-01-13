تأجيل مهرجان أسوان لأفلام المرأة بسبب كورونا

علم "دوت الخليج" من مصادر خاصة أنه سيتم تأجيل انعقاد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الخامسة بسبب جائحة كورونا، حيث كان من المنتظر أن يعقد المهرجان في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل.
وكان من المقرر أن يكرم المهرجان الفنانة دنيا سمير غانم ، باعتبارها نموذجًا يمثل إبداع المرأة في حاضر ومستقبل السينما المصرية، فضلا عن كونها من أهم نجمات جيلها اللاتي قدمن أعمالا مميزة أشاد بها الجمهور والنقاد.
وقال السيناريست محمد عبدالخالق، رئيس المهرجان، إن دنيا سمير غانم واحدة من أهم المواهب الموجودة في السينما المصرية، ونجحت خلال سنوات قليلة في تقديم أعمال مهمة حظيت بإعجاب الجمهور.
وأكد الكاتب الصحفي حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، أن اختيار دنيا سمير غانم لتكريمها في الدورة الخامسة، يأتي من منطلق الاحتفاء بنجمات السينما الشابات اللاتي يحملن علي عاتقهن مسئولية تطور وازدهار السينما المصرية في السنوات المقبلة، ليواصلن المسيرة التي بدأتها النجمات المصريات منذ مطلع القرن العشرين .
يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، سيكرم في أيضا في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين حيث يمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها الفني الطويل، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والاتحاد الأوروبي، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ومؤسسة أكت.
يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، سيكرم في أيضا في حفل الافتتاح النجمة إلهام شاهين حيث يمنحها جائزة إيزيس للإنجاز تقديرا لمشوارها الفني الطويل، ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والاتحاد الأوروبي، وبرعاية المجلس القومي للمرأة ومحافظة أسوان ومؤسسة أكت.
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