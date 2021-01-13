قالوا لـ دوت الخليج: مصير مشاهد الراحل هادى الجيار فى الاختيار2 .. وراجح داوود يكشف سر تعاونه مع داوود عبد السيد

تحدث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ موقع "دوت الخليج" عن جديدهم الفني المقبل، أو تطورات بعض الأزمات الفنية التي حدثت مؤخرا، ومن أبرزها.

كشف مصدر من داخل مسلسل الإختيار2 لـ دوت الخليج أنهم سيكتفوا بمشاهد العمل التى صورها الفنان الراحل هادي الجيار، وسينهوها بوفاته، وأكدوا أنهم لن يستعينوا بممثل جديد.

و قال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداث وملفات مختلفة عن العام الماضي.

وأضاف بيتر ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن مواضيع الحلقات ستكون من احداث سنة 2012 بزاوية جديدة ومجموعة جديدة

من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020

بدأت أولى جلسات دور الانعقاد السادس لبرلمان 2021 للفصل التشريعي الثاني، أمس الثلاثاء، وترأست الجلسة الافتتاحية للمجلس النائبة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وتواصل «دوت الخليج» مع المخرج عمرو عبد العزيز لمعرفة طلباته من المجلس الجديد.

طالب المخرج عمر عبد العزيز من مجلس النواب، بأن يهتموا بدور الفن، لافتا إلي أن الفن المصري بدأ يتقلص دوره في الوطن العربي، مشيرا إلى أن هذه كارثة كبرى علينا استيعابها سريعا، والعودة إلى القوة التى كنا عليها في الستينيات.

وأشار إلى أن الآن أصبح هناك تقارب عربي إسرائيلي، والمنافسة أصبحت قاسية، لذلك طالبهم بالاهتمام بالأطفال الصغار وتعليمهم أصول الفن، لأن هذا يشكل وجدانهم ويحميهم من الأفكار المتطرفة حسبما .

بدأت أولى جلسات دور الانعقاد السادس لبرلمان 2021 للفصل التشريعي الثاني، أمس الثلاثاء، وترأست الجلسة الافتتاحية للمجلس النائبة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وتواصل «دوت الخليج» مع الفنان الكبير عزت العلايلي لمعرفة طلباته من المجلس الجديد.

وقال الفنان الكبير عزت العلايلي، إنه يطالب أعضاء البرلمان بأن يهتموا أكثر بالفن والثقافة، وتعزيز التواجد الثقافي والفني في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا نمر بفترة صعبة، وأن الفن هو مفتاح لكل العقول.

وعلى الجانب الأخر كشف الفنان عزت العلايلي، تفاصيل تجربة مشاركته في فيلم تراب الماس مع أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وقال عزت العلايلي في حواره مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي:" العمل مع الشباب ممتع والشباب مطلع على ما يدور في الوسط السينمائي والتلفزيوني ويستوعبون بسرعة كبيرة ".

كشف الموسيقار الكبير راجح داوود عن سبب تكرار تعاونه مع المخرج الكبير داوود عبدالسيد، قائلا إنه على الرغم من قلة أعمال "عبد السيد" إلا أنه يحب العمل معه وبينهم كيميا خاصة.

ولفت إلى أن "عبد السيد" يرى أنني متعاون ومن الممكن أن أضيف له في أعماله لذلك احب التواجد معه.

وقال الموسيقار الكبير راجح داوود في تصريحات لـ دوت الخليج إنه ليس مختفيا عن الساحة الفنية، مؤكدا أنه متواجد ويقدم حفلات دائما، ويسوق لها جماهيريا من خلال الأماكن التى أعقد فيها الحفلات سواء كانت في الأوبرا أو غيرها.

وأوضح أنه لايطمح في المستقبل سوى في تقديم أعمال جيدة وتنال إعجاب الجمهور.