منة فضالي توجه رسالة إلى الراحل حاتم علي.. فيديو

نشرت الفنانة منة فضالي فيديو، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة "تويتر"، تتحدث فيه عن المخرج السوري الراحل حاتم علي الذي رحل عن عالمنا خلال الأيام الماضية، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، خلال تواجده في القاهرة.

وتحدثت منة فضالي في الفيديو قائلة: "أنا بقولك مليون شكرًا أنك عرفتني بالجمهور، وعملتلي شكل مختلف في الملك فاروق".

وأكملت منة: "أنا بقولك هتوحشنا، وكان بدري أنك تمشي وتسيبنا، أحنا خسرناك، الدراما السورية والدراما المصرية، حقيقي أنت فنان محترم، وأعمالك وسيرتك هتفضل في قلوبنا طول العمر، هتوحشنا وهنفتقدك جدًا، استاذ حاتم علي، في حفظ الله".

يذكر أن المخرج الكبير حاتم علي وافته المنية منذ أيام إثر أزمة قلبية مفاجئة في فندق «ماريوت القاهرة»، ونقل جثمانه بصحبة جمال سليمان وأصالة وسامر المصري إلى مشرحة زينهم من أجل حفظه، وغادر الجثمان القاهرة مساء أمس من مطار القاهرة وكان في وداعه الأخير سامر المصري وجمال سليمان والقنصل السوري بمصر.

وتواجد المخرج حاتم علي في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقيم مؤخرا، مع مشروع فيلم نجله عمرو الذي حصل على دعم مالي في رحلة إنتاجه.

وحصل مشروع الفيلم الروائي الطويل الأول لنجله كمخرج بعنوان "مرور" على جائزة ملتقى القاهرة السينمائي (بقيمة 5000 دولار أمريكي) لمشروع في مرحلة التطوير إلى جانب كافة عمليات تصحيح الألوان و ما بعد الإنتاج.

المخرج الراحل حاتم علي كان شريكا في مشروع فيلم نجله عمرو كمنتج؛ ولكن لم يمهله الوقت لتنفيذه.