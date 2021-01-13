نجل عاصي الحلاني يتلقى لقاح كورونا في الإمارات

تلقى الوليد نجل الفنان عاصي الحلاني لقاح فيروس كورونا خلال تواجده في دولة الإمارات.

وكان قد كشف الفنان عاصي الحلاني عن طريقة دعمه لأبنه الوليد في مشواره الفني.

وقال عاصي الحلاني لـ دوت الخليج: الوليد ابني يمتلك صوتا رائعا، واقدم النصيحة وكل الدعم لاقتناعي بموهبته لانها الاساس وقدمت له مؤخرا عملا بعنوان قالتلي كلماتي وألحاني وحقق نجاحا رائعا.

وكان عاصى الحلانى نشر تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" يوجه فيها رسالة إلى الجمهور.

وقال عاصى الحلاني: "لا تتمسك بشيء ليس له رغبة فيك، فالأشياء الجميلة تبقى معك دائمًا.. بالرضا وليس بالإجبار".

وانتهى الفنان اللبناني عاصي الحلاني من تسجيل أغنية جديدة تحمل الطابع الشعبي "المستحيل" من كلماته وألحانه وتوزيع غانم جاد شعلان ومن المقرر طرحها قريبا.

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